محمد بن زايد ينعى المشير محمد حسين طنطاوي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق..مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة."

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