تونس ترفع حظر التجول الساري لمكافحة كورونا وتسمح بحضور الأنشطة

المصدر: تونس - رويترز

قالت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة إنه تقرر رفع حظر التجول الليلي الساري لمكافحة كوفيد-19 اعتبارا من غد السبت بعد نحو عام من فرضه.

وأعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة السماح بحضور الأنشطة والتجمعات في الفضاءات العامة والمغلقة لمن استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وبعد أشهر من تعليق الحضور والمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية في الفضاءات المخصصة لذلك ومنع متابعة المباريات الرياضية في الملاعب والقاعات، سمحت الرئاسة التونسية اليوم باستئناف تلك الأنشطة وفتح الفضاءات المفتوحة والمغلقة للعموم.

واشترطت السلطات في مقابل ذلك عدم تخطي 50 % من طاقة استيعاب الفضاءات والالتزام بالبروتوكول الصحي.

كما شددت على إجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكل الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة، وإجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في الفعاليات والأنشطة والتجمعات.

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في تونس بشدة في يوليو لكنها تراجعت منذ ذلك الحين فيما بدأت البلاد حملة تطعيم للوقاية من المرض.

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