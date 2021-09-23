هبوط اضطراري لمروحية إسعاف روسية على سطح مستشفى

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

هبطت مروحية إسعاف اضطراريا على سطح أحد مباني مجمع المستشفى الذي كانت تنقل على متنها مريضا إليه، في مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودورتيا وسط روسيا اليوم الخميس.

وقال المكتب الصحافي لحكومة أودورتيا للصحافيين إن الحادث لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو إصابات، فيما تسنى إيصال المريض الذي كان على متن المروحية، إلى داخل المستشفى للعلاج.

وذكرت وزارة الصحة الروسية في وقت لاحق أن ممرضا أصيب في رأسه لدى الهبوط القاسي، حيث خضع للفحص الطبي في قسم الاستقبال بالمستشفى حسب «نوفوستي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news