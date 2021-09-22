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    الإمارات تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد دعمها لشعبه الشقيق

    المصدر:
    • أبوظبي - وام
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    أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بما يحقق آمال وطموحات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات ترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامن دولة الإمارات والتزامها بوقوفها إلى جانب السودان من أجل الحفاظ على سيادته والوحدة الوطنية.

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