الحكومة السودانية تكشف تفاصيل محاولة الانقلاب

المصدر: الخرطوم - سونا

أعلن حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أنه تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد.

أضاف: "نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم حالياً، بعد أن تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة.

وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة. مضيفاً: "الثورة باقية وماضية فى تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني".

ودعا المتحدث باسم الحكومة السودانية كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخى اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر.

وأكد أن مؤسسات الحكم المدني لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته وستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة.

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