«طالبان» توجه نداءً للمجتمع الدولي من أجل المزيد من المساعدات

المصدر: قندوز (أفغانستان) ■ د.ب.أ

دعا متحدث باسم حركة طالبان في مدينة قندوز، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، شمال أفغانستان، المجتمع الدولي إلى زيادة تقديم مساعدات للبلاد، مشدداً على أن عناصر «طالبان» ليسوا إرهابيين. وقال المتحدث باسم ولاية «قندوز»، مطيع الله روحاني، إن المعونات، ربما تأخذ شكل استثمار أو مشروعات إعادة إعمار «أو أي نوع من المساعدات الإنسانية للحكومة أو لمواطني أفغانستان»، وذلك في طلب موجه إلى «المجتمع الدولي، بما في ذلك ألمانيا». وأضاف المتحدث أن «(طالبان) سترحب كثيراً بالمساعدة». وانتقد روحاني المجتمع الدولي بسبب دعم ما وصفها بأنها «حكومة فاسدة» في أفغانستان، على مدار الـ20 عاماً الماضية، لكن أوقف معوناته، عندما تولت «طالبان» السلطة. وتابع أن «طالبان» جلبت السلام إلى أفغانستان، مشيراً «لسنا إرهابيين».

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