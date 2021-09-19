مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات "حوثية" في جبهات عدة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أفشلت قوات الجيش اليمني في محور بيحان شبوة مسنودة بالمقاومة المحلية، هجوماً لميليشيات الحوثي باتجاه منطقتي "الجوهرة ومرخة" على تخوم محافظة البيضاء، فيما تواصلت المعارك في جبهات مأرب والبيضاء، ودمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تعزيزات للميليشيات في جبهات عدة.

وأكدت مصادر ميدانية في شبوة، تمكن قوات محور بيحان والمقاومة المحلية، اليوم، من صد هجوم للميليشيات باتجاه منطقة الجوهرة المحاذية لمحافظة البيضاء، وكبدتها خسائر كبيرة، فيما تواصلت المواجهات بين الجانبين في منطقة مرخة العليا ومنطقة خورة ووادي خورة، وعقبة طفيل.

وفي البيضاء، تمكنت المقاومة المحلية في مديرية ناطع من تنفيذ هجمات متفرقة باتجاه مواقع الحوثيين الواقعة على مشارف مديرية بيحان شبوة، وكبدتها خسائر كبيرة، فيما نفذت وحدات من اللواء 173 قصفا نوعيا على مواقع الحوثيين في المنطقة ودمرت آليات متمركزة في حدود بيحان.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على مواقع حوثية في البيضاء أدت إلى تدمير آليات وعتاد قتالي نوعي للحوثيين، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات.

وفي مأرب أكدت مصادر ميدانية، تنفيذ قوات الجيش اليمني والقبائل، عملية هجومية واسعة على مواقع الميليشيات في جبهة الكسارة غرب المحافظة، ما أدى إلى تدمير آليات وتحصينات مستحدثة، فضلا عن مصرع وإصابة العديد من عناصر الحوثي بينهم قيادات ميدانية.

ونجحت وساطة قبلية في إطلاق سراح 14 أسيرا من قوات الجيش اليمني، ومثلهم من عناصر الحوثي في جبهات مأرب.

وفي صعدة، واصلت مقاتلات التحالف استهداف مواقع وأهداف لميليشيات الحوثي في عدة مديريات بينها "شدا، ورازح، ومنبه" ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وأدى إلى تدمير آليات قتالية وغرفة اتصالات حوثية.

وفي صنعاء، أكدت مصادر محلية، وقوع انفجار ضخم شمال المدينة يعتقد أنه لصاروخ باليستي فشلت الميليشيات في إطلاقه من منطقة ضلاع همدان، وانفجر بعد إطلاقه بدقائق، وتوقعت المصادر وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحوثي وخبراء إطلاق الصواريخ، حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع باتجاه منطقة الانفجار.

وفي الحديدة، لقي 8 من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرون أثناء محاولتهم التسلل نحو مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب المحافظة.

وواصلت الميليشيات تصعيد هجماتها تجاه المناطق والأعيان المدنية في التحيتا وحيس والدريهمي، وشرق مدينة الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة ما دفع القوات المشتركة للرد على مصادر النيران وإسكاتها.

وفي تعز، استهدف رصاص الميليشيات طفلة تدعى نسيبه قاسم عبده، أثناء رعيها للأغنام في منطقة "الحجر" بعزلة "عبدلة"، كما تسبب انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في إصابة اثنين من المدنيين بمنطقة مقبنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news