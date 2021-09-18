فرنسا تندد بـ"كذب وازدواجية" في أزمة الغواصات

المصدر: باريس - أ ف ب

تطرق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم السبت، إلى ما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في إلغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لتسلم غواصات منها، منددا بـ"كذب وازدواجية وتقويض كبير للثقة وازدراء" من جانب حلفاء فرنسا.

وبرر لودريان عبر قناة "فرانس 2" استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن عازياً ذلك إلى "وجود أزمة خطيرة"، في حين لم يعر أهمية لإمكان استدعاء السفير في لندن قائلا: "نعلم انتهازيتهم الدائمة".

ورأى لودريان أيضا أن "ما جرى سيؤثر على تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي"، ولكن من دون أن يشير إلى إمكان الخروج من الحلف.

واتهمت فرنسا أستراليا، قبل يومين، بـ"طعنها في الظهر"، كما اتهمت واشنطن أيضاً بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد دونالد ترامب بعد أن ألغت كانبيرا صفقة ضخمة للحصول من باريس على غواصات تعمل بالدفع النووي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً عن تحالف دفاعي جديد مع أستراليا وبريطانيا لتوسيع نطاق تكنولوجيا الغواصات النووية الأميركية إلى أستراليا بالإضافة إلى الدفاع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي التطبيقي والقدرات تحت البحرية.

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