سورية.. عودة التيار الكهربائي إلى المحافظات بعد تعرض خط غاز لاعتداء

المصدر: دمشق - د ب أ

أعلن وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل اليوم السبت عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات بعد خروج محطة توليد دير علي عن الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة مساء أمس.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) اليوم عن الوزير الزامل قوله إنه «تمت إعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء وإقلاع محطات المنطقة الشمالية بدءاً من محطة الزارة ثم جندر والناصرية وبانياس ثم محردة وإعادة التغذية الكهربائية بالتتالي بدءاً من حماة حمص دمشق طرطوس اللاذقية ثم إعادتها لكافة المحافظات».

وأوضح أنه «بعد استكمال التحقيق تبين أن الاعتداء الإرهابي كان بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين ودير علي، إضافة إلى برجي توتر 400 كيلو فولت ما بين محطتي دير علي وتشرين، ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة دير علي وفصلها وخروجها عن الخدمة».

وقال الوزير إن محطة توليد دير علي تغذي أكثر من 50 % من احتياجات سورية وأدى خروجها عن الخدمة نتيجة الاعتداء، إلى خروج باقي محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد، مشيراً إلى أن الورشات بدأت منذ الصباح الباكر اليوم بإعادة إصلاح الأبراج المتضررة كما تعمل ورشات وزارة النفط والثروة المعدنية على إصلاح خط الغاز المتضرر، مبينا أن التقنين سيكون «قاسياً بعض الشيء» اليوم ريثما يتم إصلاح خط الغاز وعودة المحطة للعمل بشكل كامل.

بدورها، قالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إن «خط الغاز العربي تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة أمس ما أدى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة».

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