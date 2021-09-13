آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم اليوم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات في إدلب -

سجلت محافظة إدلب وجوارها منذ منتصف الشهر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع انتشار المتحورة دلتا في المنطقة التي تعاني نقصاً في خدمات الرعاية الطبية.

وقال مسؤول ملف كورونا في مديرية الصحة في محافظة إدلب الطبيب حسام قرة محّمد لوكالة فرانس برس "نشهد موجة عنيفة وغير متوقعة"، مشيراً إلى أنه تبين في الأسبوع الثالث من أغسطس أن "96 في المئة من الإصابات هي بالمتحورة دلتا".

- البابا يدعو للتضامن -

دعا البابا فرنسيس أوروبا لإظهار "تضامن" خلال التعافي الاقتصادي من الجائحة، وذلك خلال زيارته سلوفاكيا إحدى أكثر الدول تضررا بالوباء في القارة الأوروبية.

- الفيتناميون يفرون -

عثر على 15 شخصا بينهم صبي عمره سبع سنوات داخل شاحنة براد في فيتنام بعد محاولتهم الفرار من مناطق فرضت عليها تدابير إغلاق في الجنوب الذي يرزح تحت وطأة الفيروس.

- أوكلاند تمدد تدابير الإغلاق -

ستتواصل تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة على أكبر مدن نيوزيلندا لأسبوع آخر على الأقل في وقت تستمر المتحورة دلتا في تسجيل إصابات.

- "جوازات تلقيح" في جنوب إفريقيا -

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا نيته إطلاق "جوازات تلقيح" ضد كوفيد، رغم التشكيك الواسع باللقاحات في البلاد، وذلك قبيل الإعلان المرتقب هذا الأسبوع عن تخفيف للقيود المفروضة على التنقّلات.

- المملكة المتحدة تلقي عقدا لشراء لقاحات -

انسحبت بريطانيا من اتفاق لشراء لقاح تعمل على تطويره شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية النمسوية فالنيفا.

- البرتغال تلغي إلزامية وضع الكامة -

لم يعد لزاما على المواطنين في البرتغال وضع الكمامة في الأماكن الخارجية في البرتغال وهي في طليعة الدول الأوروبية من حيث معدلات التلقيح مع قرابة 8 من كل 10 من مواطنيها تلقوا كامل الجرعات.

- عودة قاسية إلى المدارس في اليونان -

يعود الشبان في اليونان إلى المدرسة مع إجبار غير الملقحين على الخضوع لاختبارات يدفعون تكلفتها من جيوبهم، قبل السماح لهم بدخول الحصص.

- نزهة في سيدني -

تم تخفيف القيود المرتبطة بالحد من الفيروس للذين تلقوا اللقاح بالكامل في سيدني، وسيسمح لمجموعات صغيرة من الأشخاص القيام بنزهة لأول مرة منذ أشهر.

- أكثر من 4,6 ملايين وفاة -تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,627,854 اشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (659,975) تليها البرازيل بتسجيلها 586,851 وفاة ثم الهند مع 442,874 وفاة والمكسيك مع 267,748 وفاة والبيرو مع 198,764 وفاة وفقا للأرقام الرسمية.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

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