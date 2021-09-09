إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 222.51 مليون حالة

المصدر: عواصم - وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 222.51 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 4 ملايين و770 ألفا و499 حالة بحسب إحصاء لـ «رويترز».

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 564 مليون جرعة.

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