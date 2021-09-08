إقالة مدير الأمن العام السعودي وإحالته للتحقيق

المصدر: الرياض - واس

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بإنهاء خدمة مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد والتحقيق.

وقال نص الأمر الملكي إنه بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص. أمرنا بما هو آت :

أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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