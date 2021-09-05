الدفاعات السعودية تتصدى لهجمات "حوثية".. وإصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً

المصدر: الرياض - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ باليستية و(3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت (04 سبتمبر 2021 م) صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر (14) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيات بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيات بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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