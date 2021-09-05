وفاة مدير مكتب الرئيس السوري عن عمر ناهز 85 عاماً

المصدر: دمشق - د ب أ

توفي مساء السبت محمد ديب دعبول، مدير مكتب الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة دير عطية شمال العاصمة السورية دمشق.

وذكرت مصادر مقربة من عائلة دعبول لوكالة الأنباء الألمانية: «توفي مساء السبت محمد ديب دعبول الذي بلغ من العمر 85 عاماً في أحد مشافي دمشق إثر مرض عضال وسوف يشيع جثمانه اليوم الأحد في مدينة دير عطية 90 كم شمال العاصمة السورية».

وأضافت المصادر أن دعبول أمضى أكثر من أربعين عاماً مديراً لمكتب الرئيس السوري نصفها مديراً لمكتب الرئيس السوري الراحل حافظ والنصف الآخر مديرا لمكتب الرئيس بشار الأسد وقد تقاعد عن العمل منتصف العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن الرئيس بشار الأسد منح دعبول نهاية شهر مايو الماضي، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة.

ويعرف عن دعبول والذي يطلق عليه اسم أبو سليم، بأنه كان لديه مكانة خاصة للرئيس السوري حافظ الأسد وكذلك الرئس بشار الأسد وهو حافظ أسرار القصر الرئاسي السوري.

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