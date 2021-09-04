نجم يوتيوب يرشح نفسه لمنصب حاكم كاليفورنيا

المصدر: لوس أنجلوس - د ب أ

وقف " كيفن بافراث" الشاب الطموح المرشح للانتخابات المبكرة لمنصب حاكم كاليفورنيا وهو يرتدي سترة وسروال جينز على جذع شجرة في منطقة "إيكو بارك" في لوس أنجلوس، محاطا بخمسين شخصا يهتفون ويصورونه بأجهزة آيفون وهو يضع رؤيته لكاليفورنيا.

واستغنى بافراث، صاحب الجاذبية التي عززت شعبية قناته على يوتيوب لتضم 1.7 مليون متابع، عن نصيحته المالية المعتادة ليقدم نفسه كمرشح في انتخابات مبكرة يمكن للناخبين أن يختاروه فيه حاكما.

وتساءل: "ألا يجب أن يخوض كل الساسة تجربة لمدة عام واحد؟. ثم تتم الإطاحة بهم إن كانوا سيئين، أليس كذلك؟"، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس" اليوم السبت.

ويقضي بافراث عدة ساعات يوميا في تسجيل مقاطع فيديو من منزله في مقاطعة فينتورا، ويقود سيارة تسلا عليها ملصق يظهر صورة عملاقة لوجهه ولم يشغل أي منصب انتخابي من قبل. ومن خلال طرائف مختلفة لموسم انتخابي مبكر غير متوقع، هناك فرصة ليكون هذا الشاب (29 عاما) ، هو الحاكم التالي لولاية كاليفورنيا.

وفي ظل عدم وجود ديمقراطيين بارزين يخوضون الانتخابات ليحلوا محل الحاكم جافين نيوسام، أصبح بافراث الخيار الفعلي لبعض مؤيدي الحزب الذين يعارضون الانتخابات المبكرة لكنهم ما زالوا يريدون وضع علامة على أوراقهم لصالح مرشح ديمقراطي احتياطي.

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