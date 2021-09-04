"الصحة" السعودية: متحورات كورونا سريعة الانتشار

المصدر: الرياض - واس

قالت وزارة الصحة السعودية إن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تضمنت تسجيل (138) حالة مؤكدة وتعافي (211) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2708) حالات منها (750) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545123) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533843) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 7 حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8572 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news