طالبان: الملا بردار سيقود الحكومة الأفغانية الجديدة

المصدر: كابول - رويترز

قالت ثلاثة مصادر في حركة طالبان اليوم الجمعة إن الملا عبدالغني بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة، سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وأضافت المصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

وكانت مصادر قد ذكرت بأن حركة طالبان قد تعلن عن تشكيل حكومتها بشكل رسمي اليوم بعد صلاة الجمعة.

وقد عاد الملا برادر من منفاه في العاصمة القطرية الدوحة إلى كابول بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية وعدة مدن أخرى في 15 أغسطس الماضي.

وكان برادر أحد المؤسسين لحركة طالبان إلى جانب صهره الملا عمر، الذي توفي عام 2013.

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