بالمطارق الحديدية.. عسكريون أميركيون يعطلون معدات عسكرية قبل الانسحاب من أفغانستان

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو نشره العسكري الأميركي، مايكل ماركلاند، لحظة تحطيم عناصر القوات الأميركية لمعداتها العسكرية باستخدام المطارق الحديدية، قبل الخروج من أفغانستان.

وأظهر الفيديو لقطات لعسكريين أميركيين وهم يخربون أجهزة في عربة مصفحة ويكسرون نوافذ سيارة رباعية الدفع عليها علامة الناتو.

ويعتقد أن الفيديو تم تسجيله في إحدى القواعد الأميركية بأفغانستان حيث جرى تدمير المعدات العسكرية الغربية قبل انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلفائها وسط مخاوف واسعة من وقوعها في قبضة حركة طالبان.

وكانت القوات الأميركية قد بدأت عملية انسحابها من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس جو بايدن.

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