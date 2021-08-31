وريثة عرش بلجيكا الأميرة إليزابيث ستدرس التاريخ والسياسة في هذه الجامعة

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعلن القصر الملكي في بلجيكا، الدولة الأوروبية الصغيرة، اليوم الثلاثاء أن الأميرة إليزابيث، وريثة عرش البلاد، ستبدأ دراستها في جامعة أكسفورد في أكتوبر المقبل.

وتعتبر دوقة برابانت ،19 عاما، هي وريثة التاج من والدها الملك فيليب ووالدتها هي الملكة ماتيلدا حتى الآن.

ومن المقرر أن تكمل إليزابيث دورة دراسية مدتها ثلاث سنوات في التاريخ والسياسة في كلية لينكولن البريطانية المرموقة، وفقًا لبيان صادر عن القصر الملكي البلجيكي.

ودرست الأميرة في مدرسة داخلية في كلية يونايتد وورلد أوف ذا اتلانتك «أو (كلية العالم المتحد الأطلسية) في ويلز، حيث حصلت على شهادة البكالوريا الدولية / الثانوية / في عام 2020.

وقال القصر"الأميرة إليزابيث ستعود بشكل منتظم إلى بلجيكا وستظل منخرطة في الحياة العامة البلجيكية من خلال الأنشطة سواء بمفردها أو مع جلالة الملك أو عائلتها".

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