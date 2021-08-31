محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأميركي

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من لويد أوستين وزير دفاع الولايات المتحدة الصديقة.. أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم الهام الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده في عمليات إجلاء الرعايا الأميركيين من أفغانستان إضافة إلى الأجانب والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان الحاملين لتأشيرات الدول الصديقة.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن تعاون دولة الإمارات مع الولايات المتحدة والتسهيلات التي قدمتها عبر مطاراتها وأراضيها كان لها أثر كبير في نجاح عملية الإجلاء الآمن من أفغانستان لرعايا مختلف الشركاء.

وبحث سموه ووزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال علاقات التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية وتعزيز العمل المشترك بين البلدين.

كما تبادل سموه والوزير الأميركي خلال الاتصال.. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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