تايلاند تعتزم إعطاء جرعة معززة من لقاح "كورونا"

المصدر: بانكوك - د ب أ

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تايلاند أنه سوف يتم إعطاء جرعات معززة من لقاحات ضد فيروس كورونا لنحو 3 ملايين شخص، حصلوا بالفعل على جرعتي لقاح ضد الفيروس، وذلك ابتداء من الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن المدير العام للمركز أوباس كارنكاوينبونج قوله إن اللجنة التابعة لوزارة الصحة وافقت على توزيع جرعات معززة ابتداء من أواخر سبتمبر المقبل حتى أكتوبر المقبل.

وأضاف" أي نوع من اللقاحات سوف يتم استخدامه في إعطاء الجرعات المعززة سيعتمد على توافر اللقاحات في ذلك الوقت، ومن المتوقع أن يحصل نحو 3 ملايين مواطن، ممن تلقوا جرعتي اللقاح على الجرعات المعززة".

وقال مصدر بوزارة الصحة إنه سوف يتم استخدام لقاحي استرازينيكا وفايزر في الجرعات المعززة، لأنه بحلول نهاية سبتمبر المقبل سوف تكون هناك إمدادات كافية من اللقاحين.

وقال المصدر إنه من المحتمل أن يكون الكثير ممن حصلوا على جرعتين من لقاح سينوفاك منذ ثلاثة أشهرعلى الأقل بين الثلاثة ملايين الذين سيحصلون على الجرعات المعززة .

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