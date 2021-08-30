اصابات "كورونا" في بعض دول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البر الرئيسي يوم أمس.

وقالت اللجنة - في بيان لها - إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 94842 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 شخصا.

فيما أعلنت الهند اليوم تسجيل 42909 حالات إصابة و380 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى نحو 32.74 مليون في حين بلغ مجمل الوفيات 438210.

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أمس، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.

وفي ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4559 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 3668 إصابة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 10 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 4 حالات يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين ارتفاعه، ليبلغ 8ر75 إصابة صعودا من 1ر74 إصابة أمس. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وكان معدل الإصابة حتى الآن هو الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة. وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حدا أقصى من خمسين إصابة بكورونا بين كل مئة ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلا من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و937 ألفا و106 حالات.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 92 ألفا و149 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و731 ألفا و900 شخص.

وأعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 250 ألفا و 51 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2284 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 28 مليون شخص، أي نحو 8ر55 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 6ر14 مليون شخص نحو 5ر28 % من السكان على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

من جانبه أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 250 ألفا و 51 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2284 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 28 مليون شخص، أي نحو 8ر55 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن كوري.

وحصل نحو 6ر14 مليون شخص نحو 5ر28 % من السكان على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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