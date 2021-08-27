أوباما يعرب عن صدمته إثر هجوم كابول الإرهابي

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعرب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن صدمته إثر الهجوم المدمر خارج محيط مطار كابول أمس.

وكتب أوباما في بيان عبر حساباته الرسمية على موقعي «فيس بوك» و«تويتر» للتواصل الاجتماعي: «مثل الكثيرين منكم، شعرت أنا وزوجتي ميشيل أوباما بالحزن الشديد لسماعنا عن الهجوم الإرهابي خارج مطار كابل، الذي قتل وجرح العديد من أفراد الخدمة الأميركية، وكذلك الرجال والنساء والأطفال الأفغان».

وتابع: «كرئيس لم يكن هناك ما هو أكثر إيلاما من الحزن على الأحباء الأميركيين الذين ضحوا بحياتهم لخدمة بلادنا، وكما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هؤلاء العسكريين هم أبطال انخرطوا في مهمة خطيرة ونزيهة لإنقاذ حياة الآخرين».

وأردف أوباما ناعيا ضحايا انفجارات مطار كابول: «إن قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها، ولكل من يواصل المهمة في كابول، كما أن أفكارنا مع عائلات الأفغان الذين لقوا حتفهم، والذين وقف الكثيرين منهم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، وكانوا على استعداد للمخاطرة بكل شيء من أجل نيل فرصة حياة أفضل».

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