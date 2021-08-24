اختطاف طائرة أوكرانية من أفغانستان.. والخاطفون توجهوا بها لإيران

المصدر: موسكو - د ب أ

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفجيني ينين، قوله اليوم الثلاثاء، إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول للقيام بإجلاء مواطنين أوكرانيين.

وأضاف ينين أن الخاطفين توجهوا بالطائر إلى إيران.

وأوضح المسؤول الأوكراني:"استولى مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. واليوم الثلاثاء، تم بالفعل سرقة الطائرة منا، وتوجهت إلى إيران، وعلى متنها مجموعة مجهولة من الركاب، بدلا من إجلاء أوكرانيين".

وتحدث ينين عن فشل ثلاث محاولات تالية لإجلاء مواطنين، لأن الأفراد لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار.

وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news