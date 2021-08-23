إجراءات لإجبار موظفي فلسطين على تلقي لقاحات كورونا

المصدر: رام الله - د ب أ

أعلنت الحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات لإجبار موظفيها في القطاع العام على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة إنه تقرر إعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين لم يتلقوا تطعيم الوقاية من فيروس كورونا، وحتى انتهاء الوباء.

واعتبر اشتية أن "عدم تلقي التطعيم ليس حرية شخصية، إذ تنتهي حريتك عندما تتسبب في الضرر لصحة الآخرين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للفيروس".

ودعا اشتية كل من لم يتلق الطعوم حتى الآن للإسراع في التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات، لتلقيه وتحصين نفسه ومجتمعه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي "في ضوء الارتفاع المتزايد في منحنى الإصابات وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة الى إجراءات وتدابير تقييد جديدة للحركة لكي نحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس".

وأوضح اشتية أن معظم الحالات المصابة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاحات، لافتا إلى أنه سيترأس اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية لتقييم الحالة الوبائية ومناقشة سبل مواجهة الموجة الجديدة من الفيروس.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حتى اليوم أكثر من 355 ألف إصابة بفيروس كورونا منهم نحو 343 ألفا تماثلوا للشفاء و3905 حالة وفاة، فيما يبلغ عدد الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس نحو 698 ألفا.

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