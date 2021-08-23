رئيسة تايوان تتلقى أول جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 محلي الصنع

المصدر: تايبيه - د ب أ

تلقت رئيسة تايوان تساي انج ون اليوم، أول جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 محلي الصنع، والذي أصبح أيضا متاحا للمواطنين في نفس اليوم.

وبعد تلقي جرعة من لقاح ميديجن كوفيد-19، الذي طورته محليا شركة تايوانية، قالت تساي لوسائل الإعلام إنها لم تشعر حتى بوخز الإبرة، ثم أعطت إيماءة "موافق" و رفعت إبهامها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة.

وبدأت تايوان اليوم، في تقديم لقاح ميديجن، وتوجه العديد من الشخصيات العامة، بما في ذلك أعضاء مجلس المدينة، لتلقي جرعة اللقاح لإظهار دعمهم للقاح المنتج محليا.

وقال مركز قيادة الأوبئة المركزي يوم الأحد إن ما يقرب من 40 % من سكان تايوان البالغ عددهم 5ر23 مليون نسمة تلقوا جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا أو موديرنا. ومع ذلك، تلقى حوالي 3 % فقط من السكان الجرعتين.

ووفقا للمركز فقد حصلت تايوان على أكثر من 10.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وستتوفر المزيد من الجرعات في المستقبل القريب.

ويبدو أن الإجراءات المشددة لمكافحة كورونا في تايوان والتي تم تبنيها منذ منتصف مايو الماضي للتعامل مع موجة جديدة من الإصابات تؤثر على أعداد العدوى في تايوان، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة المنقولة محليا أقل من 10 في اليوم على مدى عدة ايام .

ومنذ أن بدأت الجائحة سجلت تايوان ما مجموعه 15926 إصابة بفيروس كورونا. وحتى أمس، بلغ عدد الوفيات بها 828 حالة.

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