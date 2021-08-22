لبنان يرفع سعر البنزين بنسبة 66% سعيا لتخفيف النقص

المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأحد أنها رفعت سعر البنزين 95 أوكتان 66 بالمئة في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.

وجاء في بيان الحكومة أن تغيير السعر يسري على الفور. ويأتي ذلك عقب قرار صدر أمس السبت برفع سعر الصرف المستخدم في تسعير المواد البترولية في مسعى لتخفيف النقص الحاد.

وتفاقمت أزمة الوقود الشهر الجاري حين ذكر البنك المركزي إنه أضحى عاجزا عن تمويل واردات الوقود عند أسعار الصرف المدعومة بشكل كبير وسوف يتحول إلى أسعار السوق.

واتفقت الحكومة، التي تخشى تأثير رفع الأسعار، على حل وسط مع البنك المركزي أمس لرفع الأسعار ولكن أقل من سعر السوق للسماح باستئناف واردات مدعومة في الوقت الحالي.

بدورها، أكدت المديرية العامة للنفط، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات.

ومساء السبت أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، ميشال عون، وخصص لمعالجة الأزمة «الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات».

وأضاف البيان أن قيمة الحد الأقصى للدعم ستبلغ 225 مليون دولار لتمويل «قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بحسب منصة (صيرفة) والسعر المعتمد بثمانية آلاف ليرة للدولار» لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء لغاية نهاية شهر سبتمبر.

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