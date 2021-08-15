سقوط 5 عمال داخل غلاية لتكرير الزيت بمصنع في الجيزة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

لقي خمسة عمال مصرعهم إثر سقوطهم في غلاية لتكرير الزيت في أحد مصانع المنطقة الصناعية في أبو رواش التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية.

وذكرت صحيفة «الشروق» المصرية أن المعاينة الأولية بيّنت أن المتوفين هم ثلاثة عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر.

وأضافت أن عاملاً سقط في الغلاية الخاصة بالزيت خلال صيانته لها، وأثناء محاولة إنقاذه سقط الباقون تباعًا ليلقوا حتفهم جميعًا في مأساة أصابت جميع العاملين في المصنع بحالة من الحزن الشديد.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة في الواقعة، أنه حدث عطل داخلي في غلاية تكرير الزيت في المصنع وخلال محاولة عامل إصلاحها اختل توازنه وسقط داخل الغلاية وأثناء محاولة الباقين إنقاذه سقطوا خلفه تباعاً.

وانتقل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلي المصنع محل الواقعة وجري انتشال الجثث،ونقلها إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على العمال والمتواجدين بالمصنع لمناقشتهم والاستماع لأقوال شهود العيان وعمل التحريات الأمنية حول الواقعة.

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