المصدر: اسطنبول - د ب أ

هاجم المئات من السكان المحليين منازل وأعمال يعتقدون أنها مملوكة لمهاجرين سوريين في العاصمة التركية أنقرة بعد أنباء عن مقتل شاب تركي طعنا في شجار مع سوريين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان خرجوا في منطقة ألتين داغ في أنقرة مساء الأربعاء، وألقوا الحجارة على الشقق التي يشتبه في أن سوريين يعيشون فيها، كما نهبوا المتاجر التي اعتقدوا أنها مملوكة لسوريين.

وأظهرت مقاطع جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مدمرة، في تصعيد خطير يعكس الاستياء من المهاجرين في بلد يقطنه أكثر من أربعة ملايين لاجئ، 3.6 مليون منهم سوريون.

وأعلن مكتب حاكم أنقرة أن الوضع أصبح في ساعة مبكرة من صباح الخميس تحت السيطرة، وحث المواطنين على عدم الانقياد للتقارير «الاستفزازية».

وتسبب مقتل الشاب إميرهان يالجين /18 عاما/ أمس في شجار في معركة في ألتين داغ في اندلاع أعمال الشغب.ويتهم السكان المحليون السوريين بقتل يالجين ولم يتضح على الفور سبب وقوع الشجار.

واعتقلت السلطات التركية الخميس نحو ثمانين شخصا يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم على محلات تجارية لسوريين في أنقرة على أثر المشاجرة.

وقالت الشرطة في بيان «حددنا واعتقلنا 76 شخصا نشروا معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية لغايات استفزاز أو شاركوا» في هذه الهجمات.

وبين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، 38 شخصا معروفين لدى الشرطة بارتكاب أعمال سرقة واعتداء وضرب أو تهريب المخدرات، بحسب المصدر نفسه.اعتداءات على ممتلكات سوريين في أنقرة بعد شجار دام

اسطنبول - د ب أ

هاجم المئات من السكان المحليين منازل وأعمال يعتقدون أنها مملوكة لمهاجرين سوريين في العاصمة التركية أنقرة بعد أنباء عن مقتل شاب تركي طعنا في شجار مع سوريين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان خرجوا في منطقة ألتين داغ في أنقرة مساء الأربعاء، وألقوا الحجارة على الشقق التي يشتبه في أن سوريين يعيشون فيها، كما نهبوا المتاجر التي اعتقدوا أنها مملوكة لسوريين.

وأظهرت مقاطع جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مدمرة، في تصعيد خطير يعكس الاستياء من المهاجرين في بلد يقطنه أكثر من أربعة ملايين لاجئ، 3.6 مليون منهم سوريون.

وأعلن مكتب حاكم أنقرة أن الوضع أصبح في ساعة مبكرة من صباح الخميس تحت السيطرة، وحث المواطنين على عدم الانقياد للتقارير «الاستفزازية».

وتسبب مقتل الشاب إميرهان يالجين /18 عاما/ أمس في شجار في معركة في ألتين داغ في اندلاع أعمال الشغب.ويتهم السكان المحليون السوريين بقتل يالجين ولم يتضح على الفور سبب وقوع الشجار.

واعتقلت السلطات التركية الخميس نحو ثمانين شخصا يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم على محلات تجارية لسوريين في أنقرة على أثر المشاجرة.

وقالت الشرطة في بيان «حددنا واعتقلنا 76 شخصا نشروا معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية لغايات استفزاز أو شاركوا» في هذه الهجمات.

وبين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، 38 شخصا معروفين لدى الشرطة بارتكاب أعمال سرقة واعتداء وضرب أو تهريب المخدرات، بحسب المصدر نفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news