الإمارات تعزي وتتضامن مع الجزائر في ضحايا الحرائق

المصدر: أبوظبي - وام

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، جراء الحرائق المنتشرة في مناطق عدة من شمال البلاد، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص بينهم أفراد من الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن وقوع إصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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