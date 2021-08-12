الكويت.. تأجيل العام الدراسي للطلبة إلى 3 أكتوبر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قررت وزارة التربية في الكويت تأجيل انطلاق العام الدراسي لجميع الطلبة إلى 3 أكتوبر بدلاً من سبتمبر، وذلك استجابة لمقترح اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة حسب صحيفة «القبس».

وبحسب مصادر مسؤولة فإن دوام أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط سيبدأ وفق خطة وزارة التربية في 19 سبتمبر على أن يعقبهم بأسبوع زملاؤهم بالمرحلة الثانوية في 26 سبتمبر.

وأوضحت المصادر أن مقترح تقديم المعلمين والطلبة غير المطعمين PCR أسبوعيا لا يشمل من دون 12 عاماً، مؤكدة التزام التربية قرارات واشتراطات السلطات الصحية في هذا الشأن.

وعللت المصادر تأجيل انطلاق العام الدراسي المقبل إلى اكتوبر بمنح قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في التربية فرصة كافية للقيام بعمله في المدارس لاسيما الخاصة بأعمال الصيانة المختلفة وتلافي مشكلة التكييف المتكررة سنوياً، إضافة إلى اتاحة الوقت أمام وزارة الصحة لتطعيم أكبر قدر ممكن من الطلبة والمعلمين ضماناً لسلامتهم.

وأكدت كذلك توجه التربية إلى تشكيل فريق عمل في كل مدرسة برئاسة مديرها أو من ينوب عنه، وعضوية 4 من منتسبيها للإشراف والمتابعة اليومية على أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة التي تضمن عودة آمنة للطلبة غير محفوفة بالمخاطر.

وتوقعت المصادر أن تبدأ الفرق عملها الأسبوع المقبل، حيث سيتم تشكيلها من قبل قطاع التعليم العام والمناطق التعليمية.



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