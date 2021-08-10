صور مأساوية للفارين من جحيم الحرب في أفغانستان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وكالات أنباء دولية صوراً مأساوية للعائلات النازحة داخلياً من المحافظات الشمالية في أفغانستان والتي فرت من منازلها بسبب القتال بين حركة "طالبان" وقوات الأمن الأفغانية.

وتكدست العائلات بأطفالها ونسائها في حديقة عامة في كابول واستخدموها كمأوى لهم وسط أوضاع معيشية صعبة.

وبدأت "طالبان"، اليوم الثلاثاء، تشديد الخناق على مزار الشريف، كبرى المدن في شمال أفغانستان الذي كان المدنيون يفرون منه بشكل جماعي قبل تقدم "طالبان".

وباتت "طالبان" تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، وهاجم عناصر الحركة ضواحي مزار الشريف وبول الخمري وفايز آباد.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الأطراف المتنازعة إلى وقف القتال في أفغانستان وطالبت "طالبان" بإنهاء العمليات العسكرية في المدن.

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