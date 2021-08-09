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    رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة سنغافورة باليوم الوطني لبلادها

    المصدر:
    • أبوظبي - وام
    التاريخ:

    بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

    كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة حليمة يعقوب.

    وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية سنغافورة  لي سيان لونغ.

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