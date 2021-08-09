فرنسا.. ارتفاع مصابي "كوفيد" في المستشفيات 25% في 3 أسابيع

المصدر: باريس - أ ف ب

واصل عدد الفرنسيين المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات ارتفاعه مع إحصاء نحو 8700 مصاب أمس، في ارتفاع بلغت نسبته 25 في المئة في ثلاثة أسابيع، وفق أرقام نشرتها إدارة الصحة العامة في فرنسا.

ومع استقبال 498 مصابا إضافيا في 24 ساعة، فإن المستشفيات باتت تستقبل الاحد ثمانية آلاف و685 مريضا مقابل ستة آلاف و922 في 17 يوليو، حين سجل الرقم الادنى لحالات الاستشفاء منذ بداية العام.

ومع تسجيل 1556 شخصا في أقسام العناية المركزة، ازداد عدد المصابين بكوفيد ممن يعانون وضعا خطيرا بنسبة 81 في المئة منذ 21 يوليو، اليوم الذي سجل فيه الرقم الادنى (859) منذ بداية العام. وفي الساعات ال24 الاخيرة، نقل 117 مريضا الى أقسام الانعاش.

وعلى صعيد التلقيح، تلقى 44 مليونا و739 الفا و322 شخصا جرعة واحدة على الأقل، أي 66,4 في المئة من عدد السكان، فيما بات 37 مليونا و231 الفا و75 شخصا ملقحين بالكامل، أي 55,2 في المئة من عدد السكان، بحسب المصدر نفسه.

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