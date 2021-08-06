الصين تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا خلال الموجة الحالية

المصدر: بكين - رويترز

أعلنت الصين اليوم الجمعة تسجيل أعلى عدد إصابات يومية جديدة في الموجة الحالية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي بدأت في نهاية يوليو وعززتها زيادة في الإصابات المحلية.

وقال مسؤولون إن السلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا هي السبب في زيادة الحالات، وإن كانت لم تسبب انتشارا واسعا للعدوى في بعض المدن بينما ظهرت مؤشرات أولية على أن الإصابات تتراجع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 124 إصابة جديدة أمس الخميس مقارنة مع 85 في اليوم السابق. وأضافت أن 80 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع 62 في اليوم السابق.

وكانت معظم الحالات المسجلة في الآونة الأخيرة في مدينة يانغتشو القريبة من مدينة شنغهاي، المركز التجاري والمالي في الصين.

وأغلقت السلطات اليوم الجمعة محطتي قطار في يانغتشو ومنعت دخول الركاب في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس داخل المدينة.

وأوقفت المدينة رحلات الطيران المحلية والانتقالات مع المدن الأخرى.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان بوسط إقليم هوبي، لكن الصين تمكنت حتى وقت قريب من منع أي تفشي محلي كبير.

ومنذ 20 يوليو الماضي، عندما تم اكتشاف أولى حالات الموجة الحالية في مدينة نانجينغ في جيانغسو، انتشر الفيروس في نحو 40 مدينة بما في ذلك العاصمة بكين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news