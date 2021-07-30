رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك المغرب بمناسبة عيد العرش

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة عيد العرش.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك محمد السادس.

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