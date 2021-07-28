واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات سورية

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها "فرضت عقوبات على ثمانية سجون سورية يديرها جهاز المخابرات السوري وعلى خمسة من كبار المسؤولين يديرون هذه المواقع التي ترتكب بها انتهاكات لحقوق الإنسان"، بحسب بيان الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيانها أنها فرضت عقوبات على جماعة تسمى "أحرار الشرقية" التي تنشط في شمال سورية لارتكابها انتهاكات ضد مدنيين وكذلك اثنين من زعمائها.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، أندريا جاتسكي: "العقوبات المعلنة اليوم تحث على محاسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري ومنع عناصر مارقة من استخدام النظام المالي العالمي".

وأضافت: "هذه الخطوة تظهر التزام الولايات المتحدة القوي باستهداف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بغض النظر عن مرتكبها".

وقال البيان إن السجون "كانت مواقع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المعتقلين السياسيين وغيرهم".

واتهمت الوزارة حركة "أحرار الشرقية" بارتكاب جرائم عديدة ضد المدنيين لا سيما الأكراد "تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون وخطف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة".

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على وسيط مالي تابع لتنظيم "القاعدة" يتخذ من تركيا مقرا لمساعدته التنظيم على نحو مادي، وكذلك أحد من يجندون إرهابيين ويجمعون أموالا يتخذ من سورية مقرا لتقديمه دعما ماديا لما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام"، والتي سبق أن فرضت عليها سلطات مكافحة الإرهاب الأميركية عقوبات.

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