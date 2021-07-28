مفاجأة صادمة لوزير الخارجية الأميركي في مصعد الوزارة !

المصدر: واشنطن - أ ف ب

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن غضبه ووعد بـ"تعزيز جهود مكافحة معاداة السامية" بعد اكتشاف رسم للصليب المعقوف الذي كان شعار النازية، في مصعد بوزارته.

وقال مسؤولون إنهم فتحوا تحقيقا لمعرفة كيف تم حفر الشعار على الإطار الخشبي لمصعد في مبنى هاري إس ترومان، مقر الدبلوماسية الأميركية الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة في وسط واشنطن.

ووجه بلينكن، رسالة لموظفي وزارة الخارجية معتبرا الرسم "بغيض تماما".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جالينا بورتر نقلا عن رسالة بلينكن الذي يقوم بزيارة للهند: "إن ذلك تذكير مؤلم بأن معاداة السامية ليست من مخلفات الماضي، إنها لا تزال قوة نتعامل معها في العالم وللأسف نتعامل معها قرب الوطن".

أضافت الرسالة: "يتعين القول إن معاداة السامية لا مكان لها في الولايات المتحدة وحتما ليس في وزارة الخارجية".

وقالت الجمعية اليهودية الأميركية إن الشعار رُسم على مقربة من مكتب الموفد الخاص لمكافحة معاداة السامية، وحضت الوزارة على ملء المركز، الذي مثل العديد من المراكز لا يزال شاغرا منذ تغيير الإدارة.

وخلال زيارة له الشهر الماضي إلى برلين أطلق بلينكن مساع مع ألمانيا لمحاربة عودة معاداة السامية، ومن ضمنها تعزيز التوعية بشأن "المحرقة" مع تقدم الناجين في السن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news