السعودية: ضبط 14648 مخالفًا للأنظمة في المملكة خلال أسبوع

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت السلطات الأمنية السعودية اليوم السبت ضبط 14648 مخالفًا للأنظمة في المملكة خلال أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية«واس» اليوم السبت أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 15 حتى 21 يوليو الحالي أسفرت عن ضبط (14648) مخالفًا، منهم (4565) مخالفًا لنظام الإقامة، و (8957) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (1126) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (270) شخصًا، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(10%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (127) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وقالت «واس»انه تم ضبط (5) متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (60622) وافداً مخالفًا، منهم (50999) رجلاً، و(9623) امرأة.

فيما تمت إحالة (44765) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3614) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7852) مخالفًا.

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