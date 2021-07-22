السعودية: الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

المصدر: منى - د ب أ

واصل حجاج بيت الله الحرام اليوم، رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية ( واس) اليوم أن ذلك يأتي وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

وأشارت إلى أن تحركات الحجاج وخطة التفويج لرمي الجمرات الثلاث جرت وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا.

ولفتت إلى وضع مسارات محددة تُحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج .

ووفق الوكالة ، فإنه بعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى يتوجه ضيوف الرحمن من المتعجلين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

وانطلق موسم حج هذا العام بإجمالي 60 ألف حاج من المتواجدين داخل المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

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