كبار قادة القوات المسلحة يهنئون قوات الواجب المتواجدة بالسعودية بعيد الأضحى

المصدر: الرياض - وام

قام عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارات لوحدات قوات الواجب من قواتنا المسلحة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد قام كل من قائد القوات البرية اللواء الركن سعيد الشحي وقائد الطيران المشترك اللواء الركن طيار سعيد آل علي وقائد قوة الاحتياط واللواء الركن خليفة الهاملي بزيارات لقوات الواجب من قواتنا المسلحة العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتبادل قادة القوات المسلحة مع ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحي المبارك، سائلين الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.

ونقل قادة القوات المسلحة تهاني القيادة الرشيدة وتمنياتها لقوات الواجب التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم.

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