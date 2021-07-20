لحظة بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.. فيديو

المصدر: أديس أبابا - متابعات

تداولت صفحات إثيوبية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام الحكومة الإثيوبية بالملء الثاني لسد النهضة وانسياب مياه النيل على المنطقة الوسطى من السد.

وكانت إثيوبيا أعلنت، أمس، أنها أكملت مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وأكدت أن السد يمكن أن يبدأ في توليد الكهرباء خلال الشهور القليلة المقبلة.

ቪድዮ : የ2ኛው ዙር የውሃ ሙሌቱ የተጠናቀቀው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድባችን ፤ በቅርብ ርቀት ሲታይ።



ግድባችን የመጀመሪያውን ሃይል ለማመንጨት የሚያስችለውን ውሃ ይዟል፡፡



የቪድዮ ባለቤት : ሙራት -Murat (ከፕሮጀክቱ ስፍራ) pic.twitter.com/SWvjtjnQrz — TIKVAH-ETHIOPIA (@tikvahethiopia) July 19, 2021

وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار ضروري للتنمية الاقتصادية وتوفير الكهرباء، غير أن السد أثار المخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضا على مياه النيل.

وقال وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيليشي بيكيلي، في حسابه على تويتر: "اكتمل الملء الثاني لسد النهضة والمياه تتدفق، المنعطف التالي في بناء سد النهضة هو تحقيق التوليد المبكر للكهرباء في الشهور القليلة المقبلة".

وفي المقابل قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان إنها تجدد "رفض السودان للإجراءات الأحادية الجانب من الجارة إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر".

وحثت الخرطوم إثيوبيا على "مواصلة التفاوض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف".

وفي الشهر الماضي قالت مصر إنها تلقت إخطارا رسميا من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية وأكدت القاهرة أنها ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة.

وترى مصر أن السد يمثل خطرا جسيما على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. كما أبدى السودان قلقه من مدى سلامة السد وأثره على السدود ومحطات المياه لديه.

ولم تحقق جهود دبلوماسية مستمرة منذ فترة طويلة نجاحا في تسوية النزاع بين أديس ابابا وكل من القاهرة والخرطوم. كما قالت الولايات المتحدة إن ملء إثيوبيا للسد دون اتفاق مع دولتي المصب يمكن أن يثير التوترات، وحثت جميع الأطراف على الإحجام عن التصرفات الأحادية.

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