محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان في الرياض العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

المصدر: الرياض - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية المتأصلة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين والتنسيق بينهما والشراكة الإستراتيجية التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى مزيد من التقدم والرخاء، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

ورحب الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في بلدهم المملكة العربية السعودية، وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما للبلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والرفعة ولشعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع السلام والاستقرار، سائلين الله عز وجل أن يرفع الوباء عن البشرية.

وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأطيب تمنياته له بالصحة والسعادة والعمر المديد وللمملكة الشقيقة دوام العز والرفعة، فيما حمل ولي عهد السعودية سموه، تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو رئيس الدولة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية خاصة مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والجهود المبذولة لإيجاد تسويات سياسية للأزمات والتحديات التي تواجهها بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، فيما حضره من جانب المملكة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.

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