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    مواجهات في المسجد الأقصى بين مصلين وقوات الأمن الإسرائيلية

    الشرطة الإسرائيلية تغلق إحدى بوابات المسجد الأقصى. (أرشيفية)

    المصدر:
    • القدس - رويترز
    التاريخ:

    قال مدير المسجد الأقصى اليوم الأحد إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.

    وأضاف الشيخ عمر الكسواني في اتصال مع رويترز: "لا زالت القوات الإسرائيلية تحاصر عشرات المصلين داخل المسجد القبلي بعد أن أغلقت جميع بوابات المسجد بالجنازير".

    وحول وجود إصابات في ساحات المسجد قال الكسواني: "حتى الآن لم نحص عدد المصابين وقد تم طرد الإسعاف من ساحات المسجد".

    وتابع: "اقتحم المسجد أربع مجموعات كل مجموعة أربعين متطرف بحماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية وعدد الشرطة أكثر من عدد المصلين".

     

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