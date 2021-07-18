مواجهات في المسجد الأقصى بين مصلين وقوات الأمن الإسرائيلية

المصدر: القدس - رويترز

قال مدير المسجد الأقصى اليوم الأحد إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.

وأضاف الشيخ عمر الكسواني في اتصال مع رويترز: "لا زالت القوات الإسرائيلية تحاصر عشرات المصلين داخل المسجد القبلي بعد أن أغلقت جميع بوابات المسجد بالجنازير".

وحول وجود إصابات في ساحات المسجد قال الكسواني: "حتى الآن لم نحص عدد المصابين وقد تم طرد الإسعاف من ساحات المسجد".

وتابع: "اقتحم المسجد أربع مجموعات كل مجموعة أربعين متطرف بحماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية وعدد الشرطة أكثر من عدد المصلين".

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