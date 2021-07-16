عودة خدمة الإنترنت الجوال إلى كوبا

المصدر: الإمارات اليوم

بدأت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة، التي توقفت منذ اندلاع التظاهرات في كوبا، تعود، لكنها غير مستقرة، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، ولا إلى تطبيقات المراسلة الفورية. من خلال إنترنت الجيلين الثالث والرابع (3-جي و4-جي)، كان الوصول إلى «واتس أب» و«فيس بوك» و«تويتر» غير ممكن، وتمكن السكان من الاتصال بالإنترنت بشكل متقطع.

وقال الرئيس، دياز-كانيل، خلال النهار: «مواقع التواصل الاجتماعي عدوانية تماماً، تدعو إلى الجريمة والقتل الغوغائي، وارتكاب هجمات ضد أشخاص، خصوصاً أولئك الذيم يتمّ التعرف إليهم على أنهم ثوار».

وأضاف «هذا الخطاب الذي يحاولون تمريره (على مواقع التواصل)، والذي اعتُبرت الحكومة الكوبية فيه قمعية، خاطئ تماماً، إنه افتراء».

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