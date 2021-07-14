الحريري يقدم للرئيس عون تشكيلة حكومية جديدة في لبنان

المصدر: بيروت - د ب أ

تقدم رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري، اليوم الأربعاء، للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين.

وتوجه الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون بعد عودته من مصر حيث التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري وتناولت اللقاءات آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون "تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وكان عون قد أعرب، اليوم الأربعاء، خلال لقائه موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي افريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل، عن أمله "في أن يحمل اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اليوم مؤشرات إيجابية".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر. وتم تكليف الرئيس سعد الحريري، في 22 اكتوبر الماضي، تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب.

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