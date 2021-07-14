"الدفاع السعودية": انفجار عرضي لمخلفات ذخائر في الخرج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (05:10) من صباح اليوم الأربعاء، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف العميد المالكي، أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر - ولله الحمد - ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.

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