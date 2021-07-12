روسيا: ننتظر معلومات مفصلة من الولايات المتحدة بشأن الهجمات الإلكترونية المزعومة

المصدر: موسكو - د ب أ

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا تتوقع الحصول على معلومات مفصلة من الولايات المتحدة بشأن الهجمات الإلكترونية التي زُعم أنها تم تنفيذها من الأراضي الروسية، بعد أن أثار الرئيس الأميركي جو بايدن القضية في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاثنين، أن روسيا طلبت تفاصيل بشأن الحالات التي ستقدمها وكالات إنفاذ القانون بموجب اتفاقية 1999 بشأن التعاون في المسائل الجنائية

وقال بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف: "تقولون إن قراصنة الانترنت هاجموا بعض الشركات الموجودة في الأراضي الأميركية، من أراضي روسية، ولكن على الأقل، تحتاج إلى تقديم بعض المعلومات بشأن أساس هذه الاستنتاجات".

وأضاف: "لم يتم تقديم مثل هذه المعلومات التفصيلية حتى الآن، ولكن أشار الرئيسان إلى رغبتهما في العمل سويا ومواصلة آلية المشاورات بشأن الأمن السيبراني، التي بدأت بالفعل"، بحسب ما يقوله بيسكوف، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأميركي طالب نظيره الروسي باتخاذ إجراءات صارمة ضد قراصنة الإنترنت بعد هجماتهم الأخيرة على الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين أجريا مكالمة هاتفية يوم الجمعة بحثا خلالها موضوع "هجمات الفدية المستمرة التي يقوم بها مجرمون مقيمون في روسيا".

وشدد بايدن على ضرورة أن تتخذ روسيا إجراءات ضد الجماعات المسؤولة.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي شدد أيضا على أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع التدابير اللازمة "لحماية سكانها وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذا التحدي المستمر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news