الأردن.. فيديو يرصد وصول عوض الله والشريف حسن إلى قاعة المحكمة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أظهرت لقطات مصورة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد قبيل لحظات من إصدار محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين حكمها عليهما فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى المحكمة مرتديا بزة سجن زرقاء ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.

كما ظهر الشريف بن حسن وهو يتوجه لقاعة المحكمة بينما تحاوطه عناصر مكافحة الإرهاب.

وأصدرت محكمة أمن الدولة حكما بالسجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق والشريف حسن بن زيد مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

#شاهد | وصول المتهمين بـ #قضية_الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة التي قررت سجنهما 15 عاما مع الأشغال المؤقتة#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/UbkL0tC16u — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 12, 2021

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة.

وعقدت الجلسة الأولى في محاكمة عوض الله وبن زيد، في 21 يونيو الماضي. ونفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما. "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)".

وكان عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007. وعوض الله أيضا وزير سابق للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.

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