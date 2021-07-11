مصر.. المؤبد لمرشد «الإخوان» وآخرين من قيادات الجماعة في قضية «اقتحام الحدود»

المصدر: القاهرة - د ب أ

قضت محكمة النقض المصرية بتأييد السجن المؤبد لمرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع و آخرين من قيادات الجماعة فى قضية «اقتحام الحدود الشرقية» لمصر أثناء «ثورة 25 يناير» 2011.

وقررت المحكمة ببراءة ثمانية آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في نفس القضية، كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن عصام الدين محمد العريان لوفاته.

والمتهمون المؤيد ضدهم حكم المؤبد، هم محمد بديع، ورشاد البيومي، ويحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد قضت بمعاقبة 11 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة ثمانية آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة تسعة آخرين.

وقضت المحكمة بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس المعزول محمد مرسي لوفاته.

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